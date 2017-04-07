Держпідприємство "Документ" у повному обсязі відновило свою роботу

Державне підприємство "Документ" до ранку п'ятниці в повному обсязі відновило свою роботу. У СБУ наголошують, що слідчі дії не могли привести до блокування видачі біометричних паспортів.

"Усю ніч технічні працівники підприємства "Документ" і телекомунікаційної компанії, які мають відповідну ліцензію та надають захищені канали зв'язку центру обслуговування громадян... працювали над відновленням і установкою нового обладнання, маршрутизаторів для того, щоб вже сьогодні з ранку паспортні сервіси розпочали роботу і люди, які бажають оформити документ або отримати вже готовий закордонний паспорт, змогли це зробити", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар ДП "Документ" Володимир Поліщук.

Він наголосив, що вже в п'ятницю вранці підприємство працює в повному обсязі і надає послуги українцям.

За словами прес-секретаря, в рамках кримінального провадження СБУ вилучила деяке обладнання комунікаційної компанії, яка забезпечує спецзв'язок.

У свою чергу речниця СБУ Олена Гітлянська зазначила, що дії співробітників спецслужби "не могли призвести до блокування видачі біометричних паспортів".

Увечері 6 квітня в Україні були тимчасово припинені оформлення та видача біометричних документів (паспорт для виїзду за кордон і ID-паспорт) у центрах надання адміністративних послуг "Паспортних сервісах". Підрозділи міграційної служби працювали в штатному режимі.

Державна міграційна служба України повідомляла, що така ситуація склалася в результаті слідчих дій співробітників СБУ в одного з операторів зв'язку".

Державна міграційна служба звернулася з листами до СБУ, Держспецзв'язку та держпідприємство "Українські спеціальні системи (ДП УСС) щодо максимально швидкого відновлення роботи каналів зв'язку та відновлення можливості оформлення і видачі документів.

У свою чергу в держпідприємстві "Документ" заявляли, що підприємство призупинило роботу через проведення СБУ перевірок в однієї з телекомунікаційних компаній, що забезпечують захист каналів зв'язку.

У прес-центрі СБУ повідомили, що Співробітники Служби безпеки України викрили несанкціоноване втручання комерційної структури в роботу телекомунікаційних мереж Державної міграційної служби (ДМС), що створює умови для витоку інформації з обмеженим доступом; сервери ГМС не вилучалися.

За інформацією прес-центру, головним слідчим управлінням Служби безпеки проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 328 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. В його рамках встановлено, що в 2014-2015 роках спеціалізоване підприємство виконувало роботи зі створення, побудови та налаштування захищеної телекомунікаційної мережі для Державної міграційної служби (ДМС).

За інформацією спецслужби, під час виконання контракту в результаті попередньої змови з окремими посадовими особами ДМС та Держслужби спеціального зв'язку частина грошей була присвоєна.