Події

11:58 07.04.2017

НАТО вчиться протистояти гібридним загрозам на українському досвіді - заступник генсека НАТО

На українському досвіді НАТО щодня вчиться протистояти гібридним загрозам, заявляє заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller).

"Протягом останніх трьох років Україна є мішенню для тих, хто розв'язав гібридну війну. Ми бачимо ці гібридні прояви у Криму та на Донбасі. Мене вражають темпи нарощування можливостей молодих військових із протистояння загрозам на сході України. НАТО вчиться боротися з гібридними проявами на українському досвіді. Ми також розробляємо платформу із боротьби з гібридними атаками", - сказала Р. Геттемюллер під час 10-го Київського форуму з безпеки у п'ятницю в Києві.

При цьому вона наголосила, що відносини Україна-НАТО - це взаємовигідне співробітництво. "Альянс допомагає Україні розвивати і зміцнювати Збройні сили, які вже зараз досить сильні. Україна також допомагає НАТО посилювати свої ресурси і можливості", - розповіла заступник генсека НАТО.

"Зазначу, що наше співробітництво стало особливо інтенсивним в 2014 році, після початку російської агресії і анексії Криму", - додала Р. Геттемюллер.

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