Неухвалення закону про ринок електроенергії ставить під загрозу наступний опалювальний сезон

Затягування ухвалення законопроекту "Про ринок електричної енергії" (р.№4493) призведе до зриву закупівлі антрациту енергогенерувальними компаніями й ставить під загрозу наступний опалювальний сезон, заявив віце-прем'єр Володимир Кістіон на засіданні енергетичного штабу 6 квітня.

"Щоб встигнути завезти необхідну кількість антрациту до початку осінньо-зимового періоду 2017/18, генерувальні компанії мають швидше розпочинати укладання контрактів. Однак без відповідного закону вони не зможуть виконати ці контракти. Неприйняття закону про ринок електроенергії ставить під загрозу наступний опалювальний період", - цитує його слова прес-служба віце-прем'єра.

В. Кістіон зазначив, що за непростої ситуації в енергетиці роботу створеного урядом енергетичного штабу продовжено й після завершення опалювального сезону. "На сьогодні в Україні дефіцит вугілля марки "А", тобто антрациту. Тому ми вже зараз маємо починати підготовку до наступного опалювального періоду", - наголосив віце-прем'єр.

Він закликав продовжити підготовку портової інфраструктури для завезення імпортного вугілля і попередив про персональну відповідальність Мінінфраструктури та Адміністрацію морських портів України.

"Звертаю увагу Мінінфраструктури та Укравтодору на необхідність впорядкування доріг, що використовуватимут для доставки вугілля на Луганську ТЕС", - сказав також В. Кістіон, нагадавши, що вугілля на Луганську теплоелектростанцію в нинішніх умовах залізницею завезти не можна.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 квітня відправила на повторне друге читання законопроект "Про ринок електроенергії", оскільки за його прийняття в цілому проголосували 211 депутатів за необхідного мінімуму в 226, а головні правки до документа підтримували не більше 195 депутатів.

"Провал голосування зберігає статус-кво сьогоднішньої монополізованої корупційної енергетичної моделі. За таких умов громадяни України не зможуть знизити витрати на електроенергію і отримати покращену якість її постачання, що забезпечило б появу конкуренції", – прокоментував таке голосування в. о. голови профільного парламентського комітету Олександр Домбровський у своєму блозі в Facebook.

Він нагадав, що в основі законопроекту лежать директиви Третього енергетичного пакета, за якими живуть всі країни Європейського Союзу, прозора конкуренція, а також принципи, за якими споживач має право обирати постачальника електроенергії, змістивши головний акцент з виробника на споживача.

На думку А. Домбровського, провал голосування пов'язаний з "політичним цинізмом і дрімучим непрофесіоналізмом".

"При розгляді законопроекту багато норм і поправок були не просто вилучені - вони були спотворені... Проте, народні депутати ухвалили рішення про підготовку законопроекту до повторного другого читання за скороченою. Це надає можливість активно і ефективно доопрацювати законопроект для його розгляду найближчим часом", – зазначив глава комітету.