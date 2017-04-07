Законопроект про роботу НАЗК буде внесено до Ради наступного тижня, в Мін'юсті розраховують на його ухвалення до 1 травня

Міністерство юстиції України презентувало законопроект, що передбачає перезавантаження роботи Національного агентства з протидії корупції (НАЗК), і просить Верховну Раду ухвалити його невідкладно, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Ми прийняли рішення про внесення змін до закону... протягом останніх днів проводили консультації... Був розроблений законопроект, який ми презентуємо і будемо просити парламент прийняти його невідкладно", - сказав П. Петренко на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Він наголосив, що відповідно до законодавчої ініціативи, НАЗК залишається незалежним органом, керівництво Агентства нестиме персональну відповідальність за роботу НАЗК, також запроваджується механізм незалежного аудиту роботи НАЗК, встановлюється ліміт надбавок і премій для керівництва агентства.

"Я звернувся до депутатів, щоб цей законопроект став законом до 1 травня",- наголосив міністр.

Він поінформував, що в понеділок, 10 квітня, законопроект буде направлений до парламенту.

"Ми маємо вирішити інституційну проблему.... Розраховуємо, що після розгляду в комітеті (профільному комітеті Верховної Ради – РЕД.) буде рекомендація підтримати його в цілому, щоб до 1 травня він набув чинності", - наголосив П. Петренко.

За словами міністра, консультації із розробки законопроекту проводилися з представниками громадянського суспільства, експертами, іноземними партнерами.

"НАЗК зберігає всі гарантії незалежності...ми пропонуємо через внесення змін до закону запровадити персональну відповідальність та персональні повноваження щодо керівника НАЗК, який матиме повноваження для оперативної роботи Агентства... Глава НАЗК повинен мати важелі управління і відповідальність за свою неефективну роботу", - розповів міністр юстиції.

За його словами, також передбачається прописати політичну відповідальність уряду за призначення керівного складу НАЗК. "Ми зберігаємо публічний прозорий конкурс з добору державних уповноважених та голови НАЗК",- наголосив П. Петренко.

Міністр уточнив, що це буде прозорий конкурс - працюватиме комісія, яка рекомендує уряду кандидатів на зайняття посад державних уповноважених та голови НАЗК, що набрали понад 5 голосів членів конкурсної комісії.

Проект закону пропонує провести конкурс протягом двох місяців після набуття чинності закону за участю комісії, що складається з представників парламенту, уряду, президента і громадянського суспільства.

"Фактично ми вводимо інститут незалежного зовнішнього аудиту", - сказав П. Петренко, пояснивши, що у разі негативного результату аудиту НАЗК уряд матиме право притягнення до відповідальності керівника Агентства.

Також глава Мін'юсту зазначив, що в законопроекті передбачено, що особи, які до 1 квітня мали подати декларації, але з об'єктивних причин не змогли цього зробити, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання е-декларації.