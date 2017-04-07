Події

13:58 07.04.2017

П'ятеро бійців ЗСУ поранені в зоні АТО в четвер

За минулу добу, 6 квітня, п'ятеро українських військовослужбовців отримали поранення і травми в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі, підтвердив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, п'ятеро воїнів дістали поранення і травми", - сказав А. Лисенко на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Як повідомлялося, прес-центр штабу АТО повідомив уранці про п'ятьох поранених українських військовослужбовців унаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань у четвер.

За даними штабу, бойовики за минулу добу 48 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, найбільшу активність проявляли на маріупольському напрямку.

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