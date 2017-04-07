Події

14:16 07.04.2017

Гройсман виступає за переформатування НКРЕКП

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за переформатування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Я думаю, що необхідно переформатувати НКРЕКП, у нас ще дискусії в Кабміні з цього приводу не було", - сказав він на форумі "Уряд під мікроскопом: підсумки роботи та виклики" в Києві в п'ятницю.

За його словами, роботу Нацкомісії необхідно вивести на інший рівень. При цьому прем'єр не уточнив, про які саме переформатування йдеться.

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