Гройсман вважає, що підстав для відставки Кабміну немає

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що підтвердження повноважень чинного Кабінету Міністрів України у Верховній Раді не треба, а підстав для відставки уряду немає.

"Програма уряду, затверджена в 2016 році, утверджувалася на весь період діяльності Кабінету Міністрів України. Жодного підтвердження повноважень уряду не потрібно. Ми абсолютно чесно 15 лютого, як передбачено законом, подали звіт уряду до парламенту", - сказав він, виступаючи на форумі "Уряд під мікроскопом: підсумки роботи та виклики" в Києві в п'ятницю.

За словами прем'єра, свідченням підтримки Кабміну є підтримка парламентом державного бюджету на 2017 рік.

"Вотум довіри від українського парламенту ми отримали. Що ж стосується голосування, то ніякого спеціального голосування не потрібно. Верховна Рада може прийняти до відома наш звіт, може не приймати. Якщо Верховна Рада визнає цей звіт незадовільним, то тоді вона може порушити питання про відповідальність Кабінету Міністрів України, але така відповідальність може настати в будь-який момент", - наголосив В. Гройсман

При цьому він зазначив, що в парламенті не обговорюється питання відставки Кабміну, за винятком деяких політиків.

"Я вважаю, що сьогодні реальних підстав у стінах парламенту говорити, що треба відправити у відставку уряд - такої дискусії я не чую", - додав прем'єр.