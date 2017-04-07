Події

14:48 07.04.2017

Монетизацію субсидій для споживачів можна провести через кілька років – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає можливим провести монетизацію житлових субсидій для споживачів через кілька років.

"Я вважаю, що за нашими оцінками спільними - перший етап ми можемо зробити в цьому році, тобто запровадити серед виробників енергії кошти, а не просто клірингові розрахунки. Наступний етап може тривати кілька років - і переведе систему монетизації на конкретного споживача", - сказав В. Гройсман, виступаючи на форумі "Уряд під мікроскопом: підсумки роботи та виклики" в Києві в п'ятницю.

За словами прем'єра, уряд також працює над стимулюванням заходів енергоефективності.

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