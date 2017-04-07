Свідчення Вороненкова в рамках "майданівських справ" не матимуть сили в суді - Горбатюк

Свідчення нині покійного екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова в рамках розслідування злочинів під час Революції Гідності можуть бути оцінені судом, але не можуть бути однозначним доказом, вважає начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

Як повідомив він журналістам у п'ятницю в Києві, до загибелі Д. Вороненков дав свідчення як свідок у справах Євромайдану. "Це стосувалося розвитку подій та інформації, яка у нього була як у державного чиновника щодо дій на Майдані, як на це реагували правоохоронні органи і керівництво Російської Федерації. Також це стосувалося з'їзду, який не відбувся 22 лютого 2014 року", - повідомив С. Горбатюк, зазначивши, що конкретні деталі показань Д. Вороненкова повідомити не може.

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть ці свідчення бути використані в суді, начальник департаменту Генпрокуратури наголосив: "На жаль, у нас такий Кримінальний процесуальний кодекс, і це один з його недоліків – тільки ті свідчення можуть використовуватися, які безпосередньо почув сам суддя в судовому засіданні".

При цьому С. Горбатюк зазначив, що під час допиту Д. Вороненкова проводився відеозапис.

"Тобто вони (показання - ІФ) можуть бути оціночними і заздалегідь суд не може їх зараховувати, але вони (судді - ІФ) можуть в судовому засіданні їх переглянути й оцінити, але наперед як докази встановленої сили ці свідчення не мають", - сказав С. Горбатюк.

Як повідомлялося, екс-депутата Держдуми РФ Д. Вороненкова було вбито у центрі Києва 23 березня. Вбивцю поранив охоронець екс-депутата, кілер згодом помер у лікарні.