Події

15:14 07.04.2017

Турчинов вважає ракетний удар США в Сирії адекватною та своєчасною реакцією

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вважає атаку крилатими ракетами США по військовому об'єкту в Сирії адекватною та своєчасною реакцією на застосування союзником Росії - сирійським президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільного населення.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба РНБО, О.Турчинов під час зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер також обговорив поточну ситуацію, яка склалася внаслідок військової агресії РФ проти України.

"Також співрозмовники приділили окрему увагу питанню взаємодії України з Альянсом, реформуванню сектора безпеки та оборони нашої країни і переходу на стандарти НАТО", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники визначили низку стратегічних напрямів для співпраці, зокрема в питаннях протидії сучасним гібридним загрозам.

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