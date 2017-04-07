Україна, Німеччина та Франція на переговорах у Мінську засудили порушення бойовиками домовленості про перемир'я на Донбасі з 1 квітня

Дипломатичні радники лідерів України, Німеччини і Франції на переговорах у Мінську 6 квітня засудили порушення бойовиками перемир'я з 1 квітня поточного року, повідомляє прес-служба президента з посиланням на результати переговорів дипломатичних радників у Мінську.

"Українська, німецька та французька сторона засудили порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню, запровадженого з 1 квітня 2017 року відповідно до рішення тристоронньої контактної групи від 29 березня 2017 року", - йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Згідно з інформацією, під час консультацій сторони обговорили ключові аспекти імплементації Мінських угод та відзначили пріоритетність виконання компонентів безпеки.

"Сторони виступили за негайну консолідацію "режиму тиші" на Донбасі", - зазначено в повідомленні.

Йшлося також про відведення важкого озброєння, безпечні умови для роботи представників СММ ОБСЄ на Донбасі та надання їм доступу на всій окупованій території. "Російську сторону закликали вжити усіх необхідних заходів із метою припинення залякування бойовиками спостерігачів місії", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, Україна, Німеччина та Франція закликали Росію розблокувати процес звільнення заручників на Донбасі, зокрема напередодні Великодніх свят. Укотре було наголошено, що звільнення заручників потребує невідкладного вирішення", - повідомляє прес-служба.

Українська сторона наголосила, що останні кроки Росії та бойовиків на Донбасі, зокрема експропріація українських підприємств та визнання незаконних документів, суперечать Мінським угодам та загрожують процесу врегулювання.

"Сторони домовилися продовжувати інтенсивні контакти у рамках "нормандського формату" з метою узгодження дорожньої карти виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.