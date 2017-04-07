Унікальний скіфський меч передано на реставрацію до Національного науково-дослідного реставраційного центру

Унікальний скіфський меч віком 2500 років, знайдений під Слов’янськом у Донецькій області, передано на реставрацію до Національного науково-дослідного реставраційного центру України, про це повідомило Міністерство культури в офіційному прес-релізі у п`ятницю.

На церемонію передачі до Києва прибула зберігач фондів Слов’янського краєзнавчого музею Євгенія Калугіна. За її словами, древня знахідка потрапила до фондів музею після старту проекту “Музей відкрито на ремонт”, який реалізується для музейних закладів у містах Слов’янськ та Лисичанськ. У січні 2017 року місцевий житель подарував його музею до відкриття виставки.

“Втілення такого роду проектів можливе лише завдяки тим, хто є небайдужим. У своєму місті ми боремось за наші пам’ятники та пам’ятки, за нашу історію, фіксуємо це технічними засобами, отриманими в рамках проекту – знімаємо квадракоптерами на фото та відео. Нас часто питають: “А навіщо ви це робите?” То я завжди кажу – бо душа болить і ми маємо показати людям справжню історію нашого краю, справжню історію про засновників нашого міста» – каже Євгенія Калугіна.

“Все, що ми відкриваємо – показує, що ми, українці, є великим народом! У нас є неймовірна культура і ми маємо про це говорити. Ми прагнемо, щоб діти, які приходять до нас у музей, знаходили відповіді на свої питання, щоб вони вірили в нашу країну. Важливо розуміти – це наша культура і ми не маємо нікому доводити, що ми українці! Для мене, як жительки Донбасу, це дуже гостре та актуальне питання”.

Завідувач відділом Інституту археології НАН України, скіфолог Юрій Болтрик наголосив на унікальності знахідки. Відомий історик зазначив – подібні мечі древні скіфи використовували для бою близько V ст. н.е. ще у Передній Азії. За його словами, ця археологічна знахідка збереглася тільки завдяки особливостям природного середовища на Сході України, де була знайдена – озер поблизу р. Сіверський Донець, природних соляних куполів цього краю. Та є яскравим прикладом тогочасної зброї.

“Звісно, нам би усім хотілося б, щоб цей меч був у кращому стані, але вже зараз ми бачимо, що метал меча зберігся. Особливості його деталей покаже рентген, але ми вже можемо розуміти, що на ньому присутні три різні за якістю типи заліза. Меч має цікаву двотаврову рукоятку. Іноді, для зручності під час бою, древні воїни насаджували на неї ще руків’я у вигляді бронзового черенку. Час йшов, традиції змінювались, але форма лишалась» – розповідає Юрій Болтрик.

“Цікаві деталі помітив і мій колега український археолог Максим Левада – на мечі видно зображені обриси – тут або грифон, або хижак із сімейства котячих. Думаю, наші реставратори зможуть його дослідити”.

Коштовність меча підтверджує і реставратор Національного науково-дослідного реставраційного центру України Віктор Голуб. Каже, що його досить великий розмір – 75 сантиметрів свідчить про те, що річ була створена для кремезного воїна, а бій ним проводився верхи з коня.

“Вочевидь, цей меч був викуваний індивідуально для певного воїна. Він відрізняється від знахідок того періоду своєю масивністю” – зазначив реставратор.

“Попри те, що стан меча не є критичним, його збереження потребує термінової реставрації і ми почнемо її вже найближчим часом”.

Міністр культури України Євген Нищук в свою чергу зазначив – такі знахідки є великою подією як для істориків, археологів та реставраторів, так і загалом для української культури, адже свідчать про багатства історії українських земель. Наразі, за словам Євгена Нищука, Мінкультури приділяє велику увагу процесу реставрації ряду стародавньої зброї, адже такі знахідки є дуже символічними і є свідченням певних історичних “співпадінь”.

“Впродовж року це є друга така велика знахідка – раніше ми презентували “Меч Вікінгів” Х століття, виявлений у контрабанді на кордоні з Естонією, тепер нова подія і це вже V століття. Символічно, що якраз на тому рубежі, де зараз наші сучасні українські лицарі- військові відстоюють цілісність держави, там же бились і в 5-6 столітті. Це було дуже давно, але “больові точки” співпадають – це не випадкові речі” - сказав Євген Нищук.

“Переконаний, цей меч є символом сили наших воїнів та міці нашої держави. Ця знахідка відкриває безліч цікавих історичних фактів, вона є свідченням древності історії та культури, і вона має спричинити відповідне відношення до цього сучасників”.

Міністр зазначив, що по завершенні реставрації знахідки, яка займе близько півроку, презентацію вже відновленого меча планують провести у Слов’янську.