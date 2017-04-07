Порошенко виділив гранти на підтримку досліджень молодих вчених у 2017 році

Президент України Петро Порошенко в п'ятницю провів зустріч із президентом Національної академії наук України Борисом Патоном та молодими вченими, повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з інформацією, президент підписав розпорядження, яким виділив гранти глави держави на підтримку наукових досліджень молодих вчених на 2017 рік.

"На мою думку, це важливе заохочення активної участі молодих вчених у реалізації державної політики, і упевнений у тому, що майбутнє країни у ваших руках. І ваш розум поведе країну далі в Європу", - сказав П.Порошенко.

Президент повідомив, що найближчим часом буде підписано указ про святкування 100-річчя Національної академії наук України.

За його словами, досягнуто домовленості з президентом НАН України Б.Патоном про обговорення питання реформування академії та забезпечення розвитку найбільш перспективних напрямів.