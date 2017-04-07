Події

15:59 07.04.2017

Порошенко: Ми докладаємо зусиль, щоб в Україну зайшли "лоукости"

Президент України Петро Порошенко заявляє, що влада докладає зусиль для того, щоб поїздки до Європи для українців стали дешевшими.

"Можу вам сказати, що на цьому (на безвізовому режимі - ІФ) робота не зупиняється. Ми зробимо, щоб поїздки українців були дешевші, щоб в Україну прийшли "лоукости", - наводить прес-служба слова президента на зустрічі з молодими вченими та президентом Національної академії наук України Борисом Патоном.

За його словами, українці мають отримати можливість за своїм паспортом без оформлення візи, не переплачуючи за квитки, а витративши лише 30-60 євро, їздити до ЄС.

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