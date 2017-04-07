НАБУ подало позов про визнання недійсними договорів із днопоглиблення в морських портах України

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) подало до Господарського суду м. Києва позов про визнання недійсними договорів із проведення днопоглиблювальних робіт у портах України на суму 712 млн грн.

Згідно з повідомленням на веб-сайті НАБУ, підставою стало порушення вимог закону "Про державні закупівлі" та інших норм чинного законодавства. Суд відкрив провадження у справі.

Так, слідство встановило, що наприкінці 2015-го - на початку 2016 року державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (ДП "АМПУ") провело конкурсні торги із закупівлі робіт і послуг. Проте переможця торгів було обрано з порушеннями закону "Про державні закупівлі", що засвідчив операційний аудит, проведений Державною аудиторською службою.

Усупереч рекомендаціям державних аудиторів, наданих до моменту укладення договору, службові особи ДП "АМПУ" все одно підписали договір про закупівлю робіт і послуг із переможцем торгів. Унаслідок таких дій державі завдано збитків в особливо великих розмірах. Розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ здійснюють із грудня 2015 року.

"Зазначимо, що прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), які здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, в березні 2017 року вступили у розгляд господарської справи про стягнення з ДП "АМПУ" заборгованості за оспорюваними НАБУ договорами про надання послуг. Таким чином, НАБУ і САП під час досудового розслідування та процесуального керівництва вживають вичерпних заходів щодо попередження можливої розтрати бюджетних коштів та захисту державних інтересів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у березні 2016 року Державна фінансова інспекція України під час ревізії діяльності АМПУ виявила фінансові порушення на суму 613 млн грн.

"Підприємство показує нормальні результати, воно прибуткове. Проте встановлено фінансові порушення на суму майже 613 млн грн та операції, що негативно вплинули на діяльність підприємства, на суму майже 2 млрд грн", - зазначила тоді голова відомства Лідія Гаврилова.

Вона повідомляла, що на дату закінчення ревізії в АМПУ також не було врегульовано питання завершення днопоглиблювальних робіт з реконструкцією підхідного каналу і внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту "Южний", на які було витрачено кошти на суму майже 870 млн грн, оскільки підрядник - компанія "Мебіус Констракшн Юкрейн" - повідомив про неможливість продовження робіт.

"Моніторинг стосовно двох процедур закупівлі на 787 млн грн щодо послуг технічного обслуговування акваторії та підхідних каналів Бердянського, Маріупольського та інших морських портів України шляхом днопоглиблення очікуваною вартістю 780 млн грн і послуг з ремонту буксира на суму 7,1 млн грн виявив процедурні порушення на суму майже 15 млн грн", - зазначила вона.

За словами глави відомства, це пов'язано з тим, що процедури закупівлі не було скасовано з огляду на відхилення пропозицій учасників конкурсних торгів, що не відповідали вимогам конкурсної документації.