СММ ОБСЄ констатує зменшення з 1 квітня на 20% кількості обстрілів на Донбасі та їх зростання останніми днями

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ констатують, що з 1 квітня зменшилася на 20% кількість обстрілів на Донбасі.

"Виходячи з розвитку подій на сході України, минулого тижня були певні підстави для надії. Кількість зафіксованих СММ порушень режиму припинення вогню зменшилася на 20%, якщо порівняти в позаминулим тижнем", - повідомив перший заступник СММ ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу в п'ятницю.

За його словами, значно зменшилася кількість пострілів із мінометів і танків, а також використання заборонених озброєнь, що зафіксували спостерігачі ОБСЄ.

"З огляду на таке зниження рівня насильства ми можемо винести два уроки: перше - сторони здатні знизити рівень насильства... друге - для припинення насильства однієї лише волі недостатньо. Досі всі спроби назавжди припинити насильство не закінчилися успіхом, і нещодавня спроба, я думаю, нічим від інших не відрізнялася", - сказав А.Хуг.

Він також зазначив, що спостерігачі СММ, як і раніше, не мають повного доступу до всієї території, їм перешкоджають, застосовують насильство, заважають роботі безпілотних літальних апаратів, які фіксують порушення.