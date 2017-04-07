Створення в Україні антикорупційних судів невиправдане - голова Верховного Суду

Створення спеціалізованих антикорупційних судів нині невиправдане, вважає голова Верховного Суду України Ярослав Романюк.

"Нашу думку не було враховано, хоча ми залишилися при своїй думці. У нинішніх умовах невиправданим є створення антикорупційного суду", - сказав він на конференції "Реформа процесуального законодавства: ефективне судочинство чи нові виклики?" у Києві в п'ятницю.

За даними Я.Романюка, згідно зі статистикою Верховного Суду, частка антикорупційних справ щорічно скорочується на 30-40%.

"Якщо таку тенденцію простежувати далі, то незрозуміло, для чого ми створюємо таку громіздку структуру (антикорупційний суд - ІФ). Ми не бачимо там (в антикорупційних справах - ІФ) ніяких складних справ. Так, існують складні справи, схеми виведення бюджетних коштів, але на сьогодні в судовій системі таких справ не спостерігається. Є якісь нескладні злочини - одержання хабара або перевищення повноважень, які здійснюють, як правило, сільські голови, працівники Національної поліції, прокурори або судді, але це не становить якоїсь особливої категорії справ. Такі злочини завжди успішно розглядали наявні суди", - сказав він.

Як приклад Я.Романюк навів випадок, коли у Львові представники поліції, виїхавши на місце події, заволоділи ключами від квартири та автомобіля загиблого чоловіка, а потім і його майном.

"Невже такий злочин становить якусь складність для розгляду місцевим судом? Водночас це становитиме складність для розгляду в антикорупційному суді, оскільки учасникам процесу доведеться їхати до столиці. Попри те, що антикорупційних органів в Україні стає дедалі більше, очікуваного ефекту від їх діяльності не спостерігається", - сказав він.

Водночас Я.Романюк висловив думку, що спеціалізовані антикорупційні суди могли б існувати у формі палати у складі обласних апеляційних судів.

При цьому він зазначив, що в Європі антикорупційні суди не поширені.

"Мені здається, що свій зовнішньополітичний вектор ми вже визначили: наш шлях - в Європу, а в Європі антикорупційні суди є в Словаччині, Болгарії та Сербії. І в цих країнах констатують, що їх створення свого часу було помилкою. Це було невиправдано, вони нині незайняті. У Словаччині такий суд може розглядати справи щодо спроби безкоштовного проїзду за допомогою посвідчення держслужбовця в громадському транспорті. Таку мету ми переслідуємо?", - сказав він.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя, розглянувши проект закону "Про антикорупційні суди"(№6011), дійшла висновку про недоцільність ухвалення цього закону як такого, що суперечить Конституції України.

Згідно з текстом меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом, закон про антикорупційні суди має бути ухвалений Верховною Радою до середини червня 2017 року, а робота таких судів має розпочатися до кінця березня 2018 року.