Події

17:52 07.04.2017

Генпрокуратура здійснила понад 30 обшуків у рамках розслідування причетності чиновників ДФС до несплати податків підприємствами S.Group

Генеральна прокуратура України здійснила понад 30 обшуків у містах Києві, Дніпрі та Одесі, а також у Київській та Дніпропетровській областях у рамках розслідування щодо сприяння чиновників Державної фіскальної служби (ДФС) в ухиленні від сплати податків підприємствами групи S.Group.

Як повідомила в п'ятницю прес-служба Генпрокуратури України, управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"Під час досудового розслідування перевіряється причетність посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області у сприянні керівникам та власникам деяких підприємств (група компаній S.Group) в організації та використанні механізму ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом надання вказівок працівникам структурних підрозділів, у приховуванні виявлених фактів незаконної господарської діяльності, формування витрат для зареєстрованих товариств на суму понад 127 млн грн, внаслідок чого незаконно сформовано податковий кредит із ПДВ на загальну суму 21,2 млн грн", - повідомляє прес-служба.

З метою перевірки отриманих відомостей і показань свідків у кримінальному проваджені 6 квітня 2017 року на території Київської області, Києва, Дніпропетровської області, Дніпра та в Одесі здійснено понад 30 обшуків у осіб та на підприємствах, причетність яких до здійснення кримінального правопорушення перевіряється.

Нині досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, 6 квітня Генпрокуратура України повідомила, що здійснює обшуки на низці об'єктів, пов'язаних із діяльністю корпорації S.Group.

Раніше з посиланням на прес-службу депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки повідомлялося, що в четвер, 6 квітня, правоохоронці здійснюють обшуки в офісах, в усіх філіях і на виробництвах великого українського виробника снеків - корпорації S.Group у Києві та Дніпрі. "Вони зламали двері, ворота будівель, нещадно розгромили серверну. Силовики самі закрилися в офісах дніпропетровської організації Радикальної партії та корпорації S.Group і нікого туди не пускають", - йдеться в повідомленні депутата.

У лютому цього року прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган повідомляла, що департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснював обшуки в офісних приміщеннях групи компаній S.Group у Дніпрі.

За її словами, слідчі дії відбувалися у рамках кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК), замаху на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах - 110 млн грн (ч.5 ст. 191 КК) і службового підроблення (ст. 366 КК).

Л.Сарган наголосила, що в цих діях працівників Генпрокуратури України немає політичного підґрунтя.

Як відомо, засновником S.Group є народний депутат від Радикальної партії С.Рибалка.

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