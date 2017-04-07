Події

18:00 07.04.2017

Прем'єр Швеції назвав терактом інцидент із вантажівкою в центрі Стокгольма

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен назвав інцидент із вантажівкою, що в'їхала в натовп людей, терактом, повідомили в п'ятницю місцеві ЗМІ.

"Швеція зазнала атаки. Все вказує на те, що це була терористична атака", - наводять вони слова прем'єра, сказані під час прес-конференції.

С.Левен зазначив, що вдалося затримати підозрюваного у здійсненні наїзду на людей у центрі Стокгольма. Він також підтвердив, що двоє людей загинуло внаслідок інциденту.

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