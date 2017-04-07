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18:21 07.04.2017

Moody's знизило рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу ПриватБанку до "С"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті ПриватБанку до "C" із "Ca" та повідомило, що відкличе його.

"Зниження рейтингу переважно відображає очікування Moody's, що власники єврооблігацій ПриватБанку зазнають значних збитків відповідно до категорії рейтингу "C", оскільки єврооблігації банку потрапили під bail-in та були конвертовані в капітал у рамках процесу рекапіталізації банку", - йдеться в повідомленні агентства.

Moody's уточнює, що йдеться про єврооблігації банку на суму $595 млн за обсягу операції bail-in у 29,4 млрд, або $1,08 млрд.

Агентство також зазначає, що ця рейтингова дія не стосувалася базової оцінки кредитоспроможності фінустанови (BCA) та скориговану BCA, рейтингів депозитів і рейтингів ризику контрагента.

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