Кабмін збільшив у 2,2 раза вартість будівництва комплексу з переробки РАВ на Запорізькій АЕС

Кабінет Міністрів України збільшив вартість спорудження комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (РАВ) на Запорізькій АЕС у 2,2 раза (на 364 млн 251,806 тис. грн) - до 662 млн 178,627 тис. грн через зміну цін на будівельні матеріали, обладнання та комплектуючі.

Рішення про перегляд свого ж розпорядження від 9 лютого 2014 року закріплено розпорядженням №239-р від 5 квітня 2017 року.

Як повідомлялося, будівництво комплексу з переробки РАВ на майданчику ЗАЕС розпочалося в 2006 році. Його головним завданням є скорочення обсягу твердих РАВ, накопичених і вироблених у процесі експлуатації енергоблоків, їх кондиціонування, захоронення та отримання додаткових вільних обсягів у наявних сховищах. Щорічна проектна потужність комплексу з переробки - 200 тонн твердих відходів і 70 тонн відпрацьованого масла.

ЗАЕС до кінця 2017 року планує виконати основні роботи на комплексі та підготувати його до дослідно-промислової експлуатації. Станом на лютий 2017 року на об'єкті тривали електромонтажні, вентиляційні, загальнобудівельні та оздоблювальні роботи.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна станція за встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовані за радянським проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в грудні 1984 року, шостий - у жовтні 1995 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,835 тис. МВт.