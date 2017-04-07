Вінниця, Харків та Луцьк стали лідерами рейтингу обласних центрів, Київ на 16-му місці - дослідження

Вінниця, Харків та Луцьк стали лідерами рейтингу обласних центрів України за рівнем задоволеності якістю послуг, столиця посіла 16-те місце, свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Дослідження, яке було презентовано в п'ятницю в Києві, враховувало задоволеність жителів міста якістю послуг у 22 сферах (безпека, медицина, освіта, задоволеність місцевою владою тощо). Максимальний рівень задоволеності відповідає 5 балам.

Так, за результатами опитування, Вінниця набрала 3,5 бала; Харків і Луцьк - по 3,5 бала; Рівне і Тернопіль - по 3,2 бала; Маріуполь, Хмельницький, Івано-Франківськ - по 3,1 бала; Львів, Житомир, Полтава, Черкаси, Чернігів, Сєвєродонецьк - по 3 бали; Дніпро - 2,9 бала; Київ, Кропивницький, Запоріжжя, Одеса, Суми, Чернівці, Миколаїв, Ужгород - по 2,8 і Херсон - 2,7 бала.

Представник групи "Рейтинг" Ігор Тищенко на брифінгу в п'ятницю зазначив, що Вінниця очолює рейтинг третій рік поспіль.

Водночас він зазначив, що жителі Києва більше за інших подорожують за кордон, що могло вплинути на їхню оцінку свого міста, оскільки їхні вимоги до рівня життя вищі, ніж у тих, хто не був за кордоном.

Дослідження проводилося наприкінці лютого - на початку березня шляхом опитування жителів обласних центрів (окрім Криму і в Донецькій області - Маріуполя, а в Луганській - Сєвєродонецька). Загалом було опитано 19,2 тис. респондентів, по 800 людей у кожному з міст.