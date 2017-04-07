Бойовики надалі обстрілюють українські позиції, поранено двох військових, але ЗСУ суворо дотримуються "режиму тиші"

Бойовики надалі порушують "режим тиші", від початку доби здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України, внаслідок чого поранень дістало двоє бійців ЗСУ, проте українські військові вогонь у відповідь не відкривали, повідомляє прес-центр штабу АТО в п'ятницю ввечері.

"На донецькому напрямку по захисниках Верхньоторецького противник застосував міномети калібру 82 мм і великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поблизу Авдіївки вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а по позиціях поблизу населеного пункту Піски - з протитанкових гранатометів", - йдеться у зведенні станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу в соцмережі Facebook.

Окрім цього, поблизу Маріуполя з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по українських позиціях у районі Водяного. З кулеметів великого калібру обстрілював позиції поблизу Новогригорівки та Чермалика і вогнем зі стрілецької зброї турбував бійців ЗСУ біля Новотроїцького.

На луганському напрямку бойовики з автоматичних гранатометів обстрілювали опорні пункти в районі Катеринівки, а з великокаліберних кулеметів поблизу Кримського.

"Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися "режиму тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", - наголосили в прес-центрі.