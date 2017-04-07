Tesla ще не відповіла Кабміну на пропозицію про реалізацію проекту в Україні - Офіс залучення інвестицій

Офіс із залучення та підтримки інвестицій заявляє, що Кабінет Міністрів України наразі не отримав відповіді від компанії Tesla Inc. на пропозицію щодо реалізації проекту в Україні.

"Зі щирим здивуванням побачив сьогодні в українських інтернет-медіа "відповідь" від компанії Tesla на пропозицію прем'єр-міністра Володимира Гройсмана розглянути можливість участі в нових проектах в Україні", - йдеться в повідомленні директора Офісу Даніеля Білака, розміщеному на сторінці в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

Він зазначив, що був здивований граматичними помилками в кожному реченні листа, "адже така поважна високотехнологічна компанія, що веде бізнес в цілому світі, як Tesla, без сумніву, має фахівців з комунікації з бездоганною англійською".

Д.Білак також вважає, що підроблений лист оформлений недбало з точки зору етики ділового листування.

"Але в тому, що це фейк, мене остаточно переконала відсутність листа з таким реєстраційним номером у базі документів Кабміну, як і департаменту, який його нібито зареєстрував", - написав Д.Білак.

За його словами, такі дії становлять загрозу репутації України в очах іноземних інвесторів. "Ми відкриті до співпраці з усіма і сподіваємося, що серед тих компаній, які найближчим часом відкриють нові підприємства в Україні, обов'язково буде Tesla", - написав Д.Білак.