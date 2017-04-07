НБУ закликає правоохоронні органи не допустити дестабілізації банківської системи

Національний банк України (НБУ) закликає правоохоронні органи забезпечити безперебійну роботу відділень банків відповідно до законодавства і не допустити фізичної дестабілізації функціонування банківської системи, повідомляється на веб-сайті центробанку.

Нацбанк звертає увагу правоохоронних органів на численні протиправні дії військово-політичного угрупування "Національний корпус", яке систематично дестабілізує роботу банків із державним російським капіталом та блокує нормальний доступ українців до своїх коштів у банках.

"З наступного тижня, 10 квітня, очікуються подальші акції "Національного корпусу", зокрема фізичне блокування діяльності банківських установ із російським капіталом. Зараз тривають заклики до громадян забирати вклади з банків. Такі заклики та поведінка є безвідповідальними, небезпечними та можуть завдати шкоди всій банківській системі", - зазначає центробанк.

НБУ наголошує, що радикально та агресивно налаштовані учасники подібних акцій не є експертами у банківській справі, тож не можуть давати професійні оцінки та визначати подальшу долю тих чи тих банківських установ.

Особливо обурливими є випадки, коли деякі політики у власних інтересах використовують молодь, негативно налаштовуючи її, а замість конструктивного діалогу влаштовують хуліганські дії.

"Подібні дестабілізуючі дії суперечать узятим Україною зобов'язанням під час підписання листа про наміри з Міжнародним валютним фондом від 29 березня 2017 року. Зобов'язання дотримуватися верховенств права і забезпечити захист та безпеку офісів і відділень банків із російським капіталом, щоб вони могли продовжувати безперебійну роботу, як і всі інші міжнародні фінансові інституції, що працюють на території України, підтвердили своїми підписами президент, прем'єр-міністр, міністр фінансів і голова НБУ", - наведено в повідомленні слова глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Нацбанк ще раз наголошує, що будь-які дестабілізуючі дії щодо банківської системи можуть призвести не лише до погіршення інвестиційного клімату, а й до втрати громадянами своїх вкладів і припинення стабільної роботи всієї системи.

"Абсолютно неприпустимо, коли зацікавлені сторони у власних інтересах перешкоджають нормальній роботі приватних компаній та бізнесу", – йдеться в повідомленні.

НБУ також нагадує, що до банків із державним російським капіталом за пропозицією центробанку Рада національної безпеки і оборони України наклала обмеження на проведення операцій зі своїми материнськими установами.

"Нашу країну не вдалося подолати зовні, тому зараз її намагаються розхитати та розділити зсередини. Спеціально штучно створюються умови, відбуваються одна за одною події, коли наша країна сама себе дискредитує в очах міжнародної спільноти. Усе це шлях до того, що Україна врешті-решт залишиться без міжнародної підтримки та розуміння, сам на сам із зовнішнім ворогом та популізмом політиків", - прокоментувала можливі наслідки В.Гонтарева.