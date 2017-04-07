Події

20:11 07.04.2017

Остання інформація зі Стокгольмського арбітражу оптимістична - голова "Нафтогазу"

Остання інформація зі Стокгольмського арбітражу, який ухвалює рішення щодо спору між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" (РФ), є оптимістичною для української сторони, повідомив голова НАК Андрій Коболєв.

"Ми останнім часом отримуємо багато інформації вже від трибуналу щодо можливих термінів і результатів. Ми стаємо більш оптимістичними, ніж ми були до цього", - сказав він в ефірі "5 каналу" в п'ятницю ввечері.

За його словами, кінцеве рішення арбітражу щодо контракту на купівлю-продаж газу варто очікувати вже найближчим часом.

Як повідомлялося, "Газпром" у червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма з проханням про арбітраж із метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-му і 2014 роках газ. Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат і скасування заборони на реекспорт. Суд об'єднав обидва позови.

Ухвалення рішення арбітрами щодо контракту на постачання газу планується у квітні 2017 року.

ВАЖЛИВЕ

НБУ закликає правоохоронні органи не допустити дестабілізації банківської системи

Бойовики надалі обстрілюють українські позиції, поранено двох військових, але ЗСУ суворо дотримуються "режиму тиші"

Генпрокуратура здійснила понад 30 обшуків у рамках розслідування причетності чиновників ДФС до несплати податків підприємствами S.Group

У Києві затримано колишнього протоієрея, який намагався продати за $0,5 млн церковні реліквії митрополита Володимира

Сбербанк Росії офіційно заявляє про вихід з українського ринку

ОСТАННЄ

Tesla ще не відповіла Кабміну на пропозицію про реалізацію проекту в Україні - Офіс залучення інвестицій

Вінниця, Харків та Луцьк стали лідерами рейтингу обласних центрів, Київ на 16-му місці - дослідження

Кабмін збільшив у 2,2 раза вартість будівництва комплексу з переробки РАВ на Запорізькій АЕС

Оптимальне місце для сміттєпереробного заводу у Львові французькі експерти визначать до травня - Садовий

Moody's знизило рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу ПриватБанку до "С"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5773.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА