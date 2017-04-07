Остання інформація зі Стокгольмського арбітражу оптимістична - голова "Нафтогазу"

Остання інформація зі Стокгольмського арбітражу, який ухвалює рішення щодо спору між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" (РФ), є оптимістичною для української сторони, повідомив голова НАК Андрій Коболєв.

"Ми останнім часом отримуємо багато інформації вже від трибуналу щодо можливих термінів і результатів. Ми стаємо більш оптимістичними, ніж ми були до цього", - сказав він в ефірі "5 каналу" в п'ятницю ввечері.

За його словами, кінцеве рішення арбітражу щодо контракту на купівлю-продаж газу варто очікувати вже найближчим часом.

Як повідомлялося, "Газпром" у червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма з проханням про арбітраж із метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-му і 2014 роках газ. Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат і скасування заборони на реекспорт. Суд об'єднав обидва позови.

Ухвалення рішення арбітрами щодо контракту на постачання газу планується у квітні 2017 року.