У екзопланети земного типу вперше знайшли атмосферу

Астрономи з Великобританії, Швеції, Німеччини та Італії вперше виявили сліди атмосфери у екзопланети земного типу. Склад атмосфери не вдалося встановити, але, за словами авторів, її спектральні характеристики добре описуються сумішшю води і метану, пише сайт N+1 з посиланням на The Astronomical Journal.

Раніше астрономи спостерігали атмосфери лише у значно більших об'єктів - гарячих юпітерів. На сьогоднішній день відкрито близько трьох тисяч екзопланет. Велика їх частина - гігантські об'єкти з масами, порядку маси Юпітера і більш. Але з точки зору можливості існування життя перспективними є планети земного типу, які набагато складніше виявити.

Що таке екзопланета

У новій роботі дослідники вибрали в якості об'єкта дослідження транзитну екзопланету земного типу. Вона розташована порівняно недалеко - в 39 світлових роках від Землі. Вона обертається близько червоного карлика GJ 1132, розташованої в сузір'ї Вітрила. Планета була відкрита порівняно недавно - два роки тому, і, на думку першовідкривачів, може володіти атмосферою. Разом з тим, рівноважна температура її поверхні становить 600 кельвінів, тому вона не придатна для життя.

Маса GJ 1132b в 1,6 раз більше земного. Її радіус перевищує радіус Землі в 1,4 рази. Планета розташовується всього в двох мільйонах кілометрів від зірки, а її період обертання становить 1,6 дня.

Як велося дослідження

Дослідники провели детальні спостереження дев'яти транзитів екзопланети перед диском зірки за допомогою 2,2-метрового телескопа в Південній європейської обсерваторії (Чилі). Кожен транзит астрономи аналізували відразу в семи різних спектральних діапазонах: чотирьох оптичних і трьох інфрачервоних. Для кожного діапазону дослідники оцінили видимий діаметр екзопланети.

Виявилося, що видимий діаметр в одному з інфрачервоних діапазонів зі статистичної значимістю чотири сигма перевищує діаметр, отриманий з оптичних спостережень. За словами авторів, це говорить про впевнений виявленні атмосфери екзопланети. Вчені відзначають, що непрозорість атмосфери для інфрачервоного випромінювання може пояснюватися наявністю в ній води, метану або інших речовин.

значення роботи

Астрономи вважають, що виявлення атмосфери у червоного карлика - важливий результат. Багато досліджень відзначають, що червоні карлики дуже активні і спалаху на їх поверхні можуть повністю змітати атмосферу екзопланет, роблячи їх непридатними для життя. GJ 1132b виступає в ролі контрпримера для таких тверджень.

До червоних карликів відносяться зірки TRAPPIST-1 і Проксима Центавра, в жилих зонах яких недавно були виявлені екзопланети земного типу.

За матеріалами: N+1, interfax.ru