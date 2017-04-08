Поліція Стокгольма не повідомляла про можливих постраждалих унаслідок терактів українців - МЗС

У МЗС України не надходила інформації про можливо постраждалих унаслідок теракту в Стокгольмі українців.

"Станом на 10:00 поліція Стокгольма не повідомляє про наявність серед жертв і постраждалих іноземців", - повідомляє Департамент консульської служби МЗС у суботу в Twitter.

Як повідомлялося, у п'ятницю вантажівка скоїла наїзд на пішоходів у центрі Стокгольма. Чотири людини загинули, 15 дістали поранення. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен вже назвав інцидент терактом.