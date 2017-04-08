Події

12:42 08.04.2017

Активісти "Національного корпусу" заблокували Росспівробітництво в Києві, де має відбутися диктант з російської мови

Активісти партії "Національний корпус" заблокували вхід до Російського центру науки і культури в Києві на Подолі, де в суботу має відбутися акція "Тотальний диктант" з російської мови.

"…Заблоковано доступ, лунали погрози фізичної розправи", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" керівник прес-служби представництва Світлана Волиненко в суботу вранці.

За її словами, біля будівлі перебувають 40-50 осіб - на територію центру їх не пустила охорона. Активісти накинули ланцюг на ворота і заблокували прохід сміттєвими баками.

Як розповіла С.Волиненко, у суботу, 8 квітня, в будівлі Росспівробітництва мала відбутися міжнародна акція "Тотальний диктант" – традиційний щорічний диктант з російської мови, який у 2017 році проходить у 72 країнах світу. Наразі його зірвано через захід "Національного корпусу".

"Поліція приїхала за викликом доволі оперативно, спостерігала, а потім розпочала переговори. Нині вони тимчасово зняли блокаду до 13:00. Оскільки у нас диктант на 14.00 призначено, вони о 13:00 повернуться проконтролювати, чи будемо ми його проводити – ІФ). Але не зрозуміло, чому вони мають контролювати? Чому вони блокують доступ, це ж порушення Конституції, є свобода пересування", - зазначила С.Волиненко.

У свою чергу в прес-службі "Національного корпусу" також підтвердили, що їх активісти наразі перебувають в Російському центрі науки і культури в Києві за адресою Борисоглібська, 2.

"Їх не пускають на конференцію, тривають сутички", - йдеться в повідомленні.

Агентство "Інтерфакс-Україна" поки що не має в своєму розпорядженні коментарів столичної поліції.

ВАЖЛИВЕ

Остання інформація зі Стокгольмського арбітражу оптимістична - голова "Нафтогазу"

НБУ закликає правоохоронні органи не допустити дестабілізації банківської системи

Бойовики надалі обстрілюють українські позиції, поранено двох військових, але ЗСУ суворо дотримуються "режиму тиші"

Генпрокуратура здійснила понад 30 обшуків у рамках розслідування причетності чиновників ДФС до несплати податків підприємствами S.Group

У Києві затримано колишнього протоієрея, який намагався продати за $0,5 млн церковні реліквії митрополита Володимира

ОСТАННЄ

Забудовник території колишнього Сінного ринку має надати інформацію про наявність дозвільної документації – Кличко

Помер космонавт Георгій Гречко

Семеро людей травмовані внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса в Полтавській області

У поліції Швеції вважають, що затриманий підозрюваний - виконавець теракту в Стокгольмі

У "Борисполі" затримали громадянина Китаю, який вербував українок для надання інтимних послуг

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5785.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА