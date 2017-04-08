Активісти "Національного корпусу" заблокували Росспівробітництво в Києві, де має відбутися диктант з російської мови

Активісти партії "Національний корпус" заблокували вхід до Російського центру науки і культури в Києві на Подолі, де в суботу має відбутися акція "Тотальний диктант" з російської мови.

"…Заблоковано доступ, лунали погрози фізичної розправи", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" керівник прес-служби представництва Світлана Волиненко в суботу вранці.

За її словами, біля будівлі перебувають 40-50 осіб - на територію центру їх не пустила охорона. Активісти накинули ланцюг на ворота і заблокували прохід сміттєвими баками.

Як розповіла С.Волиненко, у суботу, 8 квітня, в будівлі Росспівробітництва мала відбутися міжнародна акція "Тотальний диктант" – традиційний щорічний диктант з російської мови, який у 2017 році проходить у 72 країнах світу. Наразі його зірвано через захід "Національного корпусу".

"Поліція приїхала за викликом доволі оперативно, спостерігала, а потім розпочала переговори. Нині вони тимчасово зняли блокаду до 13:00. Оскільки у нас диктант на 14.00 призначено, вони о 13:00 повернуться проконтролювати, чи будемо ми його проводити – ІФ). Але не зрозуміло, чому вони мають контролювати? Чому вони блокують доступ, це ж порушення Конституції, є свобода пересування", - зазначила С.Волиненко.

У свою чергу в прес-службі "Національного корпусу" також підтвердили, що їх активісти наразі перебувають в Російському центрі науки і культури в Києві за адресою Борисоглібська, 2.

"Їх не пускають на конференцію, тривають сутички", - йдеться в повідомленні.

Агентство "Інтерфакс-Україна" поки що не має в своєму розпорядженні коментарів столичної поліції.