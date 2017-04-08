Події

12:45 08.04.2017

У "Борисполі" затримали громадянина Китаю, який вербував українок для надання інтимних послуг

Співробітники Національної поліції спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" 40-річного громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.

Як повідомляє в суботу прес-служба Держприкордонслужби України, зловмисника затримали в аеропорту "Бориспіль" під час спроби переправлення двох молодих жінок за межі України рейсом "Київ–Алмати".

"В результаті проведення попередніх заходів було встановлено, що зловмисник вербував українок для надання послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих на території його країни. За послуги чоловік обіцяв жінкам платити 6 тис. дол. на місяць", - йдтеься в повідомленні.

Наразі проти зловмисника проводяться слідчі дії, і обирається запобіжний захід.

Також встановлюються всі можливі причетні до скоєння цього кримінального правопорушення.

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