Події

12:46 08.04.2017

У поліції Швеції вважають, що затриманий підозрюваний - виконавець теракту в Стокгольмі

У поліції Швеції вважають, що затриманий у п'ятницю ввечері чоловік - виконавець теракту, скоєного в Стокгольмі, повідомляють у суботу вранці шведські ЗМІ.

"Ми вважаємо, що чоловік, якого затримали, є виконавцем", - заявив представник поліції.

За даними ЗМІ, йдеться про 39-річного вихідця з Узбекистану, що симпатизував терористичному угрупованню ІД.

Як повідомлялося, в п'ятницю вантажівка скоїла наїзд на пішоходів у центрі Стокгольма. Чотири людини загинули, 15 дістали поранень. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен вже назвав інцидент терактом.

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