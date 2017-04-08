У поліції Швеції вважають, що затриманий підозрюваний - виконавець теракту в Стокгольмі

У поліції Швеції вважають, що затриманий у п'ятницю ввечері чоловік - виконавець теракту, скоєного в Стокгольмі, повідомляють у суботу вранці шведські ЗМІ.

"Ми вважаємо, що чоловік, якого затримали, є виконавцем", - заявив представник поліції.

За даними ЗМІ, йдеться про 39-річного вихідця з Узбекистану, що симпатизував терористичному угрупованню ІД.

Як повідомлялося, в п'ятницю вантажівка скоїла наїзд на пішоходів у центрі Стокгольма. Чотири людини загинули, 15 дістали поранень. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен вже назвав інцидент терактом.