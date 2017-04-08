Семеро людей травмовані внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса в Полтавській області

У Полтавській області на автодорозі Полтава – Диканька внаслідок ДТП за участю трьох автомобілів, зокрема мікроавтобуса дістали травм семеро людей.

Як повідомляє в суботу Полтавське районне відділення поліції, в п'ятницю, 7 квітня, поблизу села Семьянівка (до 2016 р. – с. Кротенки) сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобілів "Ваз-21053" і Chery.

"За попередньою інформацією відомо, що внаслідок зіткнення тілесних ушкоджень дістали семеро громадян. Серед них – 24-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, 5 пасажирів мікроавтобуса (25-річна та 29-річна полтавчанки, 61-річна жителька Полтавського району, і двоє чоловіків з Полтави віком 45 і 41 рік) та 26-річний пасажир автомобіля "Ваз-21053" (житель Полтави)", - йдеться в повідомленні.

Травмованих доправили в медичні заклади обласного центру.

Співробітники поліції з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).