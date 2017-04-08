Помер космонавт Георгій Гречко

У ніч на 8 квітня на 86-му році життя помер льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радянського Союзу Георгій Гречко, повідомляється на сайті журналу "Новости космонавтики".

Г.Гречко народився в Ленінграді. Після закінчення в 1955 р. Ленінградського військово-механічного інституту працював інженером, старшим інженером. Брав участь у розробці перших радянських супутників і міжпланетних станцій. У 1966 р. був зарахований начальником групи кандидатів у космонавти-випробувачі, а 27 травня 1968 року наказом міністра загального машинобудування був зарахований у загін космонавтів.

Г.Гречко здійснив три космічних польоти. Перший - з 11 січня по 9 лютого 1975 року в ролі бортінженера корабля "Союз-17" і першої основної експедиції на орбітальну станцію "Салют-4". Другий, рекордний для свого часу, - з 10 грудня 1977 по 16 березня 1978 року як бортінженер корабля "Союз-26" і першої основної експедиції на станцію "Салют-6". Третій - з 17 по 26 вересня 1985 року бортінженером корабля "Союз Т-14" (старт) і "Союз-Т-13" (посадка) в період перезміни на станції "Салют-7".

З травня 1986 р. Г.Гречко працював в Інституті фізики біосфери РАН, залишаючись до березня 1992 р. космонавтом-дослідником цієї установи, а після - науковим співробітником. Захистив ступені кандидата технічних (1967) і доктора фізико-математичних наук. Автор мемуарів "Космонавт №34. Від скіпки до прибульців".