Події

12:53 08.04.2017

Помер космонавт Георгій Гречко

У ніч на 8 квітня на 86-му році життя помер льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радянського Союзу Георгій Гречко, повідомляється на сайті журналу "Новости космонавтики".

Г.Гречко народився в Ленінграді. Після закінчення в 1955 р. Ленінградського військово-механічного інституту працював інженером, старшим інженером. Брав участь у розробці перших радянських супутників і міжпланетних станцій. У 1966 р. був зарахований начальником групи кандидатів у космонавти-випробувачі, а 27 травня 1968 року наказом міністра загального машинобудування був зарахований у загін космонавтів.

Г.Гречко здійснив три космічних польоти. Перший - з 11 січня по 9 лютого 1975 року в ролі бортінженера корабля "Союз-17" і першої основної експедиції на орбітальну станцію "Салют-4". Другий, рекордний для свого часу, - з 10 грудня 1977 по 16 березня 1978 року як бортінженер корабля "Союз-26" і першої основної експедиції на станцію "Салют-6". Третій - з 17 по 26 вересня 1985 року бортінженером корабля "Союз Т-14" (старт) і "Союз-Т-13" (посадка) в період перезміни на станції "Салют-7".

З травня 1986 р. Г.Гречко працював в Інституті фізики біосфери РАН, залишаючись до березня 1992 р. космонавтом-дослідником цієї установи, а після - науковим співробітником. Захистив ступені кандидата технічних (1967) і доктора фізико-математичних наук. Автор мемуарів "Космонавт №34. Від скіпки до прибульців".

ВАЖЛИВЕ

Остання інформація зі Стокгольмського арбітражу оптимістична - голова "Нафтогазу"

НБУ закликає правоохоронні органи не допустити дестабілізації банківської системи

Бойовики надалі обстрілюють українські позиції, поранено двох військових, але ЗСУ суворо дотримуються "режиму тиші"

Генпрокуратура здійснила понад 30 обшуків у рамках розслідування причетності чиновників ДФС до несплати податків підприємствами S.Group

У Києві затримано колишнього протоієрея, який намагався продати за $0,5 млн церковні реліквії митрополита Володимира

ОСТАННЄ

Забудовник території колишнього Сінного ринку має надати інформацію про наявність дозвільної документації – Кличко

Семеро людей травмовані внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса в Полтавській області

У поліції Швеції вважають, що затриманий підозрюваний - виконавець теракту в Стокгольмі

У "Борисполі" затримали громадянина Китаю, який вербував українок для надання інтимних послуг

Активісти "Національного корпусу" заблокували Росспівробітництво в Києві, де має відбутися диктант з російської мови

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog9734.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА