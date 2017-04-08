Забудовник території колишнього Сінного ринку має надати інформацію про наявність дозвільної документації – Кличко

Міська влада з ініціативи громадськості провела зустріч із представниками забудовника території колишнього Сінного ринку. Останні пообіцяли протягом тижня надати інформацію про наявні дозвільні документи на проведення будівництва, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Історія з територією колишнього Сінного ринку тягнеться вже доволі давно. І ми з ініціативи громадськості провели зустріч із представниками забудовника, які пообіцяли протягом тижня надати інформацію про наявні дозвільні документи на проведення будівництва", – йдеться в повідомленні на сайті мера столиці в п'ятницю ввечері.

В.Кличко зазначив, що більшість ситуацій з незаконними забудовами Київ отримав у спадок від минулих градоначальників і депутатів. "У результаті багато будівництв отримали дозвіл, однак у громадськості є своє бачення доцільності забудови на цих ділянках. І наше завдання - виробити таку систему, яка не давала б можливості вести незаконне будівництво. Ми вже зупинили багато схем, і поступово наводимо лад у цій сфері і продовжуємо очищати Київ від незаконного будівництва", - наголосив мер.

Також він зазначив, що вирішення цієї проблеми залежить не тільки від міської влади, а й від правоохоронців, які мають дати оцінку й історії, яка сталася з депутатом Київради Ольгою Балицькою, що обстоює законність будівництва у Києві. "Замовники цієї провокації неодмінно мають відповідати за свої дії", - вважає В.Кличко.