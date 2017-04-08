Події

14:35 08.04.2017

У Харкові вперше відбувся День Пластової присяги

У Харкові вперше відзначили День Пластової присяги.

"Це свято в Україні відзначається з 12 квітня 1912 р., але в Харкові ми відзначаємо День пластової присяги вперше", - сказав керівник Харківського відділення "Пласту" Андрій Кадиков.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, учасники акції (близько 150 осіб) пройшли маршем від пам'ятника Шевченка до площі Конституції, де нові пластуни урочисто склали присягу.

"Пласт" - українська скаутська організація, що існує з 1911 р. Перший День Пластової присяги відбувся 12 квітня 1912 р.

Нині "Пласт" діє, крім України, в США, Аргентині, Канаді та ін. країнах, об'єднуючи пластунів України й української діаспори.

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