П'ятеро українських військових поранені в зоні АТО за добу

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу п'ятеро українських військовослужбовців дістали поранень, ніхто не загинув, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил немає, але п'ятеро воїнів дістали поранень", - сказав А.Лисенко на брифінгу в суботу в Києві.

За його словами, на луганському напрямі противник відкривав вогонь тричі: вранці, вдень і ввечері – відповідно у Новоайдарському, Попаснянському та Станично-Луганському районах. "При цьому бойовики використовували легке озброєння. Кожен з сеансів ворожого вогню тривав у середньому 15 хвилин", - розповів А.Лисенко.

На донецькому напрямку за минулу добу сталося 16 обстрілів сил АТО з боку бойовиків. Зокрема, за словами спікера Міноборони, бойовики вдень були активні на півдні горлівського периметра – в Верхньоторецькому, а ближче до заходу сонця незаконні збройні формування почали відкривати вогонь у бік українських позицій в Зайцевому на північ від Горлівки. "Обстріли на цих ділянках були тривалими, однак мали провокаційний характер. В районі донецького аеропорту ворог двічі відкривав вогонь із легкого озброєння", - розповів А.Лисенко.

В Авдіївці і на околицях ситуація зберігається складною. Там, за словами спікера Міноборони, противник порушував режим тиші, протягом доби, обстрілюючи позиції українських військових як з легкого озброєння, так і застосовуючи міномети, випустивши за добу понад 20 мін.

Зате на Світлодарській дузі в п'ятницю було абсолютно спокійно.

На маріупольському напрямі за минулу добу, як поінформував А.Лисенко, сталося 24 обстріли з боку бойовиків, зокрема 3 – з мінометів.

"Більшість випадків порушення перемир'я припадає на південну частину цього напряму – на ділянку Чермалик – Широкине. Тут противник активно відкриває вогонь в напрямку наших укріплень з усього арсеналу легкого озброєння, крім снайперських гвинтівок. Зате обстріл ворожого снайпера знову було зафіксовано в районі Докучаєвська. Там же бандформування застосовували бронетехніку і випустили 3 міни в бік наших позицій в Новогригорівці", - розповів речник Міноборони.

Також бойовики застосовували міномети в Мар'їнському районі, де випустили понад 20 мін по позиціях сил АТО в районі Мар'їнки і Красногорівки. Там же після заходу сонця НЗФ провокували українських військових на відкриття вогню у відповідь, обстрілюючи протягом години позиції ЗСУ зі стрілецької зброї, повідомив А.Лисенко.