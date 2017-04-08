Події

16:14 08.04.2017

Партію чорної ікри на суму близько $15 тис. виявили в аеропорту "Бориспіль" українські прикордонники

Співробітники Державної прикордонної служби та СБУ в суботу у міжнародному аеропорту "Бориспіль" не допустили незаконного переміщення через державний кордон України 15 кілограмів чорної ікри.

"Вивезти делікатесний продукт з приховуванням від прикордонно-митного контролю намагався українець 1970 року народження. З цінним багажем чоловік прямував на рейс, що мав летіти в Туреччину", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України в суботу.

Попередня сума оцінки виявленої ікри становить близько $15 тис.

На чоловіка, який намагався вивезти ікру, складено матеріали про порушення митних правил за ст. 458 Митного кодексу України (порушення митних правил).

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