Події

17:08 08.04.2017

В Україні найближчої доби буде холодно і дощитиме

В Україні найближчої доби, 9 квітня, погоду визначатиме прохолодна повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, а вдень у північних регіонах, також у Житомирський, Вінницький областях – без істотних опадів; на решті територій дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, крім західної частини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, Вінницькій та місцями в північних областях 0-3° морозу; вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-17°.

У Києві 9 квітня вночі дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без суттєвих опадів. Вночі та вранці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 9 квітня найвища температура вдень була 23,8° тепла в 1972 році, найнижча вночі 5,1° морозу в 1896 році.

В Україні 10 квітня вночі у більшості південних та східних областей прогнозується невеликий дощ, на решті територій - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в більшості регіонів, крім східних, Херсонської та Запорізької областей, на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі очікуються заморозки 0-4°; вдень підвищення температури до 12-17° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 15-20°.

У Києві 10 квітня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень підвищення температури до 13-15° тепла.

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