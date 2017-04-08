Замах на Плахотнюка планувався з метою погіршення українсько-молдовських відносин

Замах на колишнього віце-прем'єр-міністра Молдови, лідера Демократичної партії, бізнесмена Володимира Плахотнюка планувався з метою дискредитації правоохоронної системи України і погіршення українсько-молдовських відносин, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як повідомляє в суботу прес-служба Держприкордонслужби, до складу злочинного угруповання входили понад 10 осіб - громадяни України та Молдови, а супроводжували реалізацію злочину представники спецслужб Російської Федерації.

За ліквідацію В.Плахотнюка зловмисникам обіцяли 200 тис. дол., з яких 100 тис. дол. вони отримали як аванс.

"Після завершення задуманого вбивці мали повернутися в Україну. Таким чином, задум зловмисників полягав у тому, щоб дискредитувати правоохоронну систему нашої країни і погіршити українсько-молдовські міждержавні відносини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в української сторони операцію із затримання учасників банди затвердив особисто президент України Петро Порошенко. "Він керував її перебігом на всіх ключових етапах", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

У прикордонному відомстві повідомляють, що інформацію про можливу підготовку замовного вбивства Державна прикордонна служба України отримала кілька місяців тому. Генпрокуратура одразу відкрила кримінальне провадження за ст. 14 («Готування до злочину»), ст. 28 («Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією») та ст. 115 («Умисне вбивство») КК України.

Як повідомляє Держприкордонслужба, члени цього злочинного угруповання протягом 2015-2016 років вчинили низку тяжких злочинів в Києві та Київській області, серед яких вбивство, викрадення людини та розбої. Потім вони виїхали в Молдову.

За інформацією правоохоронців, 6 квітня 2017 року група зловмисників отримала для реалізації замаху на молдовської політика зброю, інше обладнання та автомобіль БМВ для втечі.

Упродовж 7 квітня на території Республіки Молдова, одразу після передання грошей було затримано замовника, двох організаторів і пособників вбивства, а також вилучено зброю (4 гранатомети РПГ-26, 2 пістолети CZ-75 з глушниками і набоями) і засоби зв’язку.

"Одночасно на території України затримано лідера цього злочинного угруповання, проведено обшуки у восьми членів банди та їх допити (вилучено речові докази підготовки вбивства, зброя, боєприпаси, знаряддя для скоєння злочинів)", - йдеться в повідомленні.

В операції щодо запобігання замаху брали участь 70 співробітників Держприкордонслужби та Національної поліції України.

Як повідомлялося, 7 квітня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на брифінгу в аеропорту "Харків" повідомив, що спільна міжнародна операція правоохоронних органів України та Молдови запобігла вбивству колишнього віце-прем'єра Молдови. Силова фаза затримання учасників міжнародного злочинного угруповання закінчилася о 14.00 п'ятниці.