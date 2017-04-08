Події

17:29 08.04.2017

Українському уряду потрібно прискорювати темпи реалізації міжнародних проектів, вважають у Світовому банку

Низькі темпи реалізації проектів Світового банку в Україні пов'язані з невисокою ефективністю державного управління, вважає директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

В інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна" (ZN.UA), який було опубліковано в суботу, С.Кахконен зазначила, що портфель інвестицій Світового банку в Україні великий, і сфокусований у сферах охорони здоров'я, соціальної допомоги, житлових субсидій, енергетики, доріг та водовідведення. Однак далеко не всі проекти, за її словами, рухаються так швидко, як хотілося б через проблеми неефективного управління.

"Відповідальні за реалізацію проектів міністерства в Україні, на жаль, працюють дуже повільно і неефективно. Підписання договорів на виконання тих чи інших робіт дуже затягується, а отже, гальмується і реалізація проектів загалом", - констатувала вона.

Представник Світового банку вважає, що українському уряду слід звертати більше уваги на темпи і якість втілення міжнародних проектів.

"Насправді чиновники високого рангу можуть прискорювати і покращувати їх реалізацію, у них є важелі впливу, тому вони можуть сприяти цим процесам. Крім того, не слід забувати і про суто технічну оптимізацію всіх процесів. Я кажу про перехід до використання електронних систем, наприклад, для закупівель або електронною вибірки коштів за програмами", - наголосила С.Кахконен.

"Насправді це сором, якщо зібрані нами кошти не будуть освоєні, не поліпшать життя звичайних людей", - додала вона.

За словами С.Кахконен, у 2017 році Світовий банк розпочав в Україні реалізацію двох проектів: перший стосується надання НАК "Нафтогаз України" гарантій на кредит в 500 млн дол., а другий – надання Україні кредитної лінії 150 млн дол. на підтримку малого та середнього бізнесу.

"У 2017 р. почалася реалізація двох проектів. Перший з них передбачає надання гарантій компанії "Нафтогаз" на кредит в 500 млн дол. на закупівлю газу. Це рішення ми ухвалили ще в жовтні, але угода набула чинності з січня цього року. Другий проект, який ми плануємо розпочати в Україні, — це кредитна лінія в 150 млн дол., які підуть на підтримку малих і середніх підприємців в Україні. Обговорення цього проекту на раді директорів заплановано на початок травня цього року", - зазначила директор.

С.Кахконен також повідомила, що в березні в Україні успішно завершився один із проектів з енергоефективності, який передбачав виділення кредитної лінії на 200 млн дол.

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