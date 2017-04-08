Події

18:01 08.04.2017

У шведській поліції підтвердили, що передбачуваний автор теракту в Стокгольмі - громадянин Узбекистану

Чоловік, затриманий за підозрою у скоєнні теракту в Стокгольмі, справді - громадянин Узбекистану, заявив у суботу глава поліцейського управління Швеції Дан Еліассон, слова якого наводять шведські ЗМІ.

Д.Еліассон не став коментувати інформацію про те, що затриманий вже визнав провину. Він не повідомив і про те, чи був у цієї людини вид на проживання.

Як з'ясувалося, минулого року в правоохоронні органи Швеції надходили дані про цю людину, однак не щодо екстремізму і були, за словами керівника поліції, "другорядного характеру".

Як повідомлялося, в п'ятницю вантажівка скоїла наїзд на пішоходів у центрі Стокгольма. Чотири людини загинули, 15 дістали поранень. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен назвав інцидент терактом.

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