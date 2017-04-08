Події

18:47 08.04.2017

До початку 2018 р. українці матимуть 5,4 млн біометричних паспортів, прогнозує Аваков

Державна міграційна служба (ДМС) України за три місяці 2017 року видала понад 600 тис. біометричних паспортів і планує видати ще 2,4 млн таких документів до кінця року, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Майбутній безвіз з ЄС, на який ми всі сподіваємося, вже викликав ажіотажний попит на закордонні паспорти. Кількість відвідувачів центрів оформлення паспортів стрімко зростає", - написав А.Аваков на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбуці".

За його словами, в січні 2017 року було видано 163 тис. 570 біометричних паспортів, у лютому – 206 тис. 163, в березні – 231 тис. 031, разом за 3 місяці 2017 року – 600 тис. 744 документів. "До кінця 2017 року ДМС планує видати ще 2 млн 400 тис. нових біометричних паспортів", – написав міністр.

Він зазначив, що загалом з 1 січня 2015 року станом на 9:00 7 квітня 2017 року ДМС видала 3 млн 025 тис. 129 біометричних паспортів для виїзду за кордон.

"В день видається від 9 до 12 тис. паспортів. З огляду на розрахунки, на 01.01.2018 в обігу буде приблизно 5,4 млн біометричних паспортів ", - зазначив А.Аваков.

За його словами, в Україні оформляють закордонні паспорти 630 підрозділів ДМС, 26 паспортних сервісів, 18 ЦНАП (центрів надання адміністративних послуг). Зробити закордонний паспорт за 7 робочих днів коштує 810,32 грн, за 20 робочих днів – 557,32 грн.

"Не виключено, що спочатку черги трохи зростуть, але, впевнений, ми впораємося, усі охочі зможуть оформити документи і з'їздити в Європу без візової тяганини", - написав А.Аваков.

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