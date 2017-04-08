Поліція розслідує факт погроз вбивством меру Білгорода-Дністровського від її заступника

Поліція розслідує факт погроз убивством меру Білгород-Дністровського Одеської області Аллі Гінак від її заступника.

Як повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області, наприкінці березня до чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції в Одеській області надійшла заява міського голови Білгород-Дністровського про те, що її перший заступник (Вадим Кесарчук – ІФ) погрожував їй фізичною розправою.

Як встановило слідство, перший заступник Білгород-Дністровського міського голови зустрів мера міста біля будівлі міськвиконкому і висловив свою незгоду з оголошеною йому доганою на роботі. При цьому чоловік погрожував фізичною розправою та вбивством, а також намагався застосувати мисливську рушницю, яку дістав зі свого автомобіля.

Конфлікт припинив водій автомобіля, якого жінка попросила про допомогу. Після цього вона звернулася в поліцію.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.