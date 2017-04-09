Події

01:37 09.04.2017

Електричка і потяг зіштовхнулися в РФ

Три людини постраждали в результаті зіткнення потягів на заході Москви, повідомили "Інтерфаксу" в суботу в прес-службі столичного главку МНС РФ.

"До чергової частини надійшла інформація про зіткнення поїздів за адресою: вулиця Герасима Куріна, 4 корпус 1. За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, в результаті події постраждали три людини Їм надається допомога.", - сказав співробітник прес-служби. Він зазначив, що сили МНС прибули на місце і забезпечує освітлення місця подій.

У свою чергу, джерело, знайоме з ситуацією, повідомило "Інтерфаксу", що в результаті того, що сталося були зруйновані два вагони електрички, з якою зіткнувся поїзд далекого прямування. Він також уточнив, що чотири людини постраждали в результаті зіткнення.

"За попередніми даними, травми отримали двоє пасажирів поїзда і двоє пасажирів електрички", - сказало джерело.

Зіткнення поїзда і електрички на заході Москви сталося на малому ходу, що дозволило уникнути серйозних травм серед пасажирів, відзначило джерело.

За його словами, зіткнення поїзда "Москва - Брест" з приміською електричкою сталося неподалік від вокзалу, коли склад ще набрав швидкість.

Він додав, що локомотив поїзда пошкоджений, один з вагонів електрички частково зійшов з рейок.

Джерело в службах транспортного нагляду регіону сказав, що зіткнення за попередніми даними спровокував чоловік, що переходив колії в недозволеному місці.

"За попередніми даними чоловік, який перебував у нетверезому стані почав переходити колії в недозволеному місці перед наближенням електричкою Машиніст електрички застосував екстрене гальмування, в результаті чого поїзд, загальмував на підйомі, скотився назад і зачепив проходив поруч поїзд Москва-Брест.", - сказав співрозмовник агентства

ВАЖЛИВЕ

Українському уряду потрібно прискорювати темпи реалізації міжнародних проектів, вважають у Світовому банку

Замах на Плахотнюка планувався з метою погіршення українсько-молдовських відносин

Остання інформація зі Стокгольмського арбітражу оптимістична - голова "Нафтогазу"

НБУ закликає правоохоронні органи не допустити дестабілізації банківської системи

Бойовики надалі обстрілюють українські позиції, поранено двох військових, але ЗСУ суворо дотримуються "режиму тиші"

ОСТАННЄ

Поліція розслідує факт погроз вбивством меру Білгорода-Дністровського від її заступника

До початку 2018 р. українці матимуть 5,4 млн біометричних паспортів, прогнозує Аваков

У шведській поліції підтвердили, що передбачуваний автор теракту в Стокгольмі - громадянин Узбекистану

В Україні найближчої доби буде холодно і дощитиме

Партію чорної ікри на суму близько $15 тис. виявили в аеропорту "Бориспіль" українські прикордонники

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
товары для котов на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА