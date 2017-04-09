Електричка і потяг зіштовхнулися в РФ

Три людини постраждали в результаті зіткнення потягів на заході Москви, повідомили "Інтерфаксу" в суботу в прес-службі столичного главку МНС РФ.

"До чергової частини надійшла інформація про зіткнення поїздів за адресою: вулиця Герасима Куріна, 4 корпус 1. За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, в результаті події постраждали три людини Їм надається допомога.", - сказав співробітник прес-служби. Він зазначив, що сили МНС прибули на місце і забезпечує освітлення місця подій.

У свою чергу, джерело, знайоме з ситуацією, повідомило "Інтерфаксу", що в результаті того, що сталося були зруйновані два вагони електрички, з якою зіткнувся поїзд далекого прямування. Він також уточнив, що чотири людини постраждали в результаті зіткнення.

"За попередніми даними, травми отримали двоє пасажирів поїзда і двоє пасажирів електрички", - сказало джерело.

Зіткнення поїзда і електрички на заході Москви сталося на малому ходу, що дозволило уникнути серйозних травм серед пасажирів, відзначило джерело.

За його словами, зіткнення поїзда "Москва - Брест" з приміською електричкою сталося неподалік від вокзалу, коли склад ще набрав швидкість.

Він додав, що локомотив поїзда пошкоджений, один з вагонів електрички частково зійшов з рейок.

Джерело в службах транспортного нагляду регіону сказав, що зіткнення за попередніми даними спровокував чоловік, що переходив колії в недозволеному місці.

"За попередніми даними чоловік, який перебував у нетверезому стані почав переходити колії в недозволеному місці перед наближенням електричкою Машиніст електрички застосував екстрене гальмування, в результаті чого поїзд, загальмував на підйомі, скотився назад і зачепив проходив поруч поїзд Москва-Брест.", - сказав співрозмовник агентства