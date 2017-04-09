Події

12:29 09.04.2017

Бойовики за добу 59 разів обстріляли позиції сил АТО, 4 українських військовослужбовців отримали поранення

За минулу добу бойовики здійснили 59 обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, у результаті яких, четверо українських військовослужбовців дістали поранень, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільша вогнева активність терористів була зосереджена на Маріупольському напрямку. Широкине бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм і 82 мм та великокаліберних кулеметів, Водяне – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів, Мар'їнку – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і кулеметів, Красногорівку, Гнутове і Павлопіль – з гранатометів і великокаліберних кулеметів, Новогрирівку – з озброєння БМП і протитанкових гранатометів, Новотроїцьке – з кулеметів та стрілецького озброєння, Березове – з великокаліберних кулеметів.

"На Донецькому напрямку, ворог вогнем з озброєння БТР, мінометів калібру 120мм і 82мм накривав захисників Верхньоторецького. Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бив по опорних пунктах у районі Пісків. Міномети 82 калібру, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів застосовував проти оборонців Авдіївки та Троїцького. З гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Кам’янки та Шахти Бутівка, з великокаліберних кулеметів – захисників Опитного. Протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю застосував проти наших воїнів під Новгородським та Луганським. УЙ районах Пісків, Зайцевого та Троїцького активізувались ворожі снайпери", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО в "Фейсбуці".

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали Новоалександрівку з гранатометів, а Донець – зі стрілецької зброї.

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