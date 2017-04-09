Держприкордонслужба затримала в Херсонській області морських браконьєрів

Співробітники Державної прикордонної служби України спільно з представниками Держрибохорони, затримали в Херсонській області групу браконьєрів.

Трьох браконьєрів було затримано з уловом креветок, атерини та крабів. Первинна оцінка улову становить 86 тис. грн.

"Проте в подальшому, після проведення експертизи, фахівці встановили, що 429 крабів, виловлених правопорушниками, внесені до Червоної книги України. У зв'язку з цим проведено переоцінку суми збитків державі, яка в кінцевому підсумку склала майже 24 млн грн", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Покарання правопорушникам визначать правоохоронні органи.