"Укртелеком" припинив надання послуг на окупованих територіях Донецької та Луганської областей

ПАТ "Укртелеком" надалі не надаватиме послуги на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, повідомляє прес-служба компанії.

"Послуги телефонного зв'язку і доступу до мережі Інтернет не надаються на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей у зв'язку з втратою контролю над телекомунікаційною мережею", - свідчить повідомлення на сайті компанії.

Як повідомлялося, 1 березня "Укртелеком" припинив надання послуг на окупованих територіях Донецької області.

"Близько 200 тис. наших співгромадян втратили можливість спілкування. Офіс компанії в Донецьку та обладнання захоплені. Компанія централізовано відключила донецький фрагмент від національної мережі", - повідомив на своїй сторінці у Facebook директор із корпоративних комунікацій національного оператора Михайло Шуранов.