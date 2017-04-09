Події

13:33 09.04.2017

"Укртелеком" припинив надання послуг на окупованих територіях Донецької та Луганської областей

ПАТ "Укртелеком" надалі не надаватиме послуги на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, повідомляє прес-служба компанії.

"Послуги телефонного зв'язку і доступу до мережі Інтернет не надаються на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей у зв'язку з втратою контролю над телекомунікаційною мережею", - свідчить повідомлення на сайті компанії.

Як повідомлялося, 1 березня "Укртелеком" припинив надання послуг на окупованих територіях Донецької області.

"Близько 200 тис. наших співгромадян втратили можливість спілкування. Офіс компанії в Донецьку та обладнання захоплені. Компанія централізовано відключила донецький фрагмент від національної мережі", - повідомив на своїй сторінці у Facebook директор із корпоративних комунікацій національного оператора Михайло Шуранов.

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