Події

17:22 09.04.2017

В Україні на початку тижня потеплішає, але на півночі та заході вночі очікуються заморозки на ґрунті

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме переважно суха, вночі прохолодна, а вдень тепла повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр у неділю.

Загалом у країні в понеділок буде без опадів, лише у східних та Дніпропетровській областях, Приазов'ї та Криму вночі місцями невеликий дощ. У західній частині вночі, вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в західних і північних областях заморозки на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі, у більшості центральних, Харківській та Одеській областях місцями на поверхні ґрунту 0-4°; вдень підвищення температури до 12-17° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 20°.

У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 1-3° тепла, вдень близько 15°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 10 квітня найвища температура повітря вдень була 24,1 в 1973 р., найнижча вночі -7,2 в 1929 р.

На 11 квітня очікується погода без опадів, лише вдень у західних та Житомирській областях дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 2-7° тепла; вдень 14-19°, на крайньому заході 9-14°.

У Києві – без опадів. Температура повітря вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.

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