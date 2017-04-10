У Полтаві невідомі кинули "коктейль Молотова" у двір мами депутата міськради від "Свободи"

У Полтаві у ніч на 10 квітня невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у двір матері депутата Полтавської міської ради, голови Полтавської міської організації партії ВО "Свобода" Юліана Матвійчука на вул. Спаській.

Як повідомляє в понеділок прес-служба партії "Свобода", за цією адресою офіційно зареєстрований сам Ю. Матвійчук, хоча він там не проживає.

Як повідомляє прес-служба з посиланням на слова Ю. Матвійчука, в результаті потрапляння "коктейлю Молотова" згорів сарай, розташований у дворі.

Ю. Матвійчук – керівник фракції "Свобода" у міській раді. У партії пов'язують інцидент у будинку матері депутата з його діяльністю. Зокрема напередодні низка націоналістичних сил і місцеві активісти вимагали скликати позачергову сесію міської ради з розглядом питань про мораторій на будівництво МАФів і про відставку керівництва міста.