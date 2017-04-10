Події

10:15 10.04.2017

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі опинилися в районі вибухів

Співробітники Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ під час патрулювання зафіксували вибухи неподалік від них.

Як зазначається у звіті ОБСЄ, 8 квітня два броньованих автомобілі Місії слідували до контрольного пункту в'їзду/виїзду "Майорськ" з підконтольної українському уряду частини країни.

"О 11:37, перебуваючи в автомобілях поблизу будівлі колишнього гуманітарно-логістичного центру, розташованого в 2 км на південь від підконтрольного уряду н. п. Відрадівка (59 км на північ від Донецька), спостерігачі почули і побачили два вибухи в 300 м на південь від своєї позиції", - йдеться в повідомленні.

Місія негайно полищили вказане місце. Перебуваючи у 2 км на північ від гуманітарно-логістичного центру, ще 2 вибуху вони почули об 11:59 на відстані близько 1 км на південь від них.

Команда о 12:05 прибула в підконтрольний уряду Бахмут і дочекалася від обох сторін СЦУУ гарантій безпеки на пересування до Маойрська.

Ніхто із співробітників СММ не постраждав, автомобіль не пошкоджений.

"О 13:35 український офіцер при СЦКК повідомив, що почуті і побачені членами патруля Місії вибухи були контрольованими підривами, пов'язаними з проведенням робіт з розмінування біля гуманітарно-логістичного центру. На момент інциденту патруль не зафіксував жодних робіт з розмінування, при цьому СЦКК заздалегідь не повідомив СММ про проведення таких робіт у цьому районі", - йдеться в повідомленні.

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